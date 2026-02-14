Università l’Open day raddoppia Due giornate in un’unica sede | È il posto ideale dove studiare

L’Università di Siena organizza un doppio Open day per attirare più studenti. La manifestazione si svolge in un’unica grande sede, che ospita due campus universitari e un ampio spazio all’aperto. Federico Pulselli, docente dell’ateneo, afferma che la città rappresenta il luogo perfetto per studiare e socializzare. Quest’anno, l’Open day si rivolge soprattutto ai diplomandi delle scuole superiori, che devono decidere il loro futuro accademico per il prossimo anno. I visitatori potranno scoprire le opportunità offerte dall’università e conoscere i vari corsi disponibili.

"Con due atenei e un grande campus diffuso, Siena è ’la città universitaria’, il posto ideale dove studiare e trascorrere un pezzo di vita, fatta di relazioni interpersonali, incontri e scoperte", così il professor Federico Pulselli presenta l’Open day dell’Univrsità di Siena, iniziativa che ’apre’ l’ateneo alle scuole e a quei ragazzi, i diplomandi superiori, che proprio in questo periodo pensano alla scelta da fare per proseguire il percorso di studi, nell’anno 2026-27. L’appuntamento quest’anno è ’diluito e concentrato’: ovvero si svolgerà in due giornate, il 24 e 25 febbraio, ma in un unico luogo, presso il polo didattico San Niccolò, così da consentire a chi è ancora indeciso di acquisire informazioni su più e differenti percorsi formativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

