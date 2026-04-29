Open day ' Accompagnamento alla nascita' all' ospedale di Pontedera

Si è svolto ieri, martedì 28 aprile, l'open day 'Accompagnamento alla nascita', organizzato dal reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Pontedera, un pomeriggio di porte aperte dedicato alla salute della donna, alla maternità e al percorso nascita.Numerose future mamme e papà hanno.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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