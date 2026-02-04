Ospedale del Valdarno | continuano gli incontri di preparazione al parto e gli open day del punto nascita Amico dei Bambini

Arezzo, 4 febbraio 2026 – L’ospedale del Valdarno organizza anche quest’anno incontri e open day al punto nascita “Amico dei Bambini”. Le sedute sono rivolte a donne in gravidanza, coppie in attesa e accompagnatori. Si tratta di appuntamenti utili per conoscere meglio i servizi offerti e prepararsi al parto. Gli incontri continuano con regolarità, mantenendo vivo l’interesse delle future mamme e delle loro famiglie.

Arezzo, 04 febbraio 2026 – Continuano anche nel 2026 gli appuntamenti informativi dedicati alla preparazione al parto, promossi dal reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale del Valdarno, rivolti a donne in gravidanza, coppie in attesa e loro accompagnatori. Il punto nascita dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi è stato riconosciuto dal 2024 da UNICEF e OMS come “Ospedale Amico dei Bambini e delle Bambine”, un titolo che certifica la capacità della struttura di garantire cure tempestive e appropriate a madri, neonate e neonati prima, durante e dopo il parto. Questo riconoscimento nasce da un percorso strutturato di formazione, valutazione e impegno condiviso da tutto il personale sanitario e si traduce quotidianamente non solo nella pratica assistenziale, ma anche in attività di informazione e accompagnamento rivolte alle famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Da gennaio 2026, il punto nascita del Valdarno apre le sue porte alle future mamme e alle coppie in attesa.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – Continuano anche quest’anno gli incontri con gli specialisti dell’ospedale del Valdarno, pensati per aiutare le donne e le coppie in attesa di prepararsi al parto.

