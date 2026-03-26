L’Italia sperimenta il primo film di fantascienza creato interamente con l’AI | ecco Aurion – La prima luce

In Italia è stato completato il primo film di fantascienza prodotto interamente con l’intelligenza artificiale. Il lungometraggio, intitolato

Il primo lungometraggio di fantascienza italiano realizzato interamente con l’intelligenza artificiale è pronto. Si intitola Aurion – La prima luce ed è stato prodotto dalla MAX ADV Production, guidata da Massimiliano Triassi. Il trailer è da poche ore online e mostra una sorta di scontro apocalittico tra una figura umanoide di supereroe pronto a menar le mani e lanciare raggi gamma contro una serie di loschi figuri con le vene del viso e del corpo sovraesposte. L’ambientazione rimescola sfumature avveniristiche di Avatar e l’epica apocalittica degli Avengers, ma si tratta di una produzione italiana che per ogni fase del processo realizzativo (scrittura, progettazione visiva, creazione dei personaggi, generazione delle scene) è stata sviluppata attraverso strumenti di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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