Napoli | addio a Rino Marchesi fu il primo a lanciare Maradona in azzurro

Una brutta notizia scuote il mondo del calcio, toccando in particolare i tifosi del Napoli e tutti coloro che hanno seguito la storia del club. È scomparso Rino Marchesi, allenatore che fu il primo a far esordire Maradona con la maglia azzurra. La sua carriera è legata a momenti importanti per il club e il calcio italiano.

Marchesi ebbe già un grande passato come calciatore, avendo militato da difensore con le maglie di Atalanta, Lazio e Fiorentina, e con quest’ultima vinse due Coppe Italia (1961 e 1966), una Coppa Mitropa (1966) e una Coppa delle Coppe (1960). Vanta anche due presenze ufficiali con la maglia della Nazionale, nonostante una carriera segnata da vari infortuni. Ma è da allenatore che ne abbiamo le memorie più significative: negli anni Ottanta diventa infatti allenatore del Napoli per ben 2 volte, sfiorando uno scudetto nel 1981 dove chiuderà terzo alle spalle di Juventus e Roma, e avendo l’onore di essere il primo allenatore del Napoli ad allenare Maradona nel 1984, e gettando le basi per quello che sarebbe poi stato lo storico scudetto dell’87. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

