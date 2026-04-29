Omonimia sono estraneo ai fatti | l’altro Eitan Bondì chiarisce dopo la sparatoria di Roma L' autore confessa

Un uomo con lo stesso nome di un 21enne coinvolto in una sparatoria a Roma ha pubblicato un messaggio sui social per dichiarare di non essere coinvolto e di essere estraneo ai fatti. La vicenda si è verificata il 25 aprile nell’area di Parco Schuster, e l’autore del messaggio ha confermato di non avere alcuna relazione con gli episodi accaduti in quella zona.

«Non sono io e sono totalmente estraneo ai fatti». È il chiarimento affidato ai social da Eitan Bondì, omonimo del 21enne finito al centro della notizia relativa agli episodi avvenuti il 25 aprile a Roma, nell’area di Parco Schuster. Il messaggio di chiarimento «Ho ricevuto diversi messaggi – scrive Eitan Bondì – e ci tengo a chiarire subito che non ho nulla a che fare con questa vicenda. Si tratta, qualora fosse confermata l’identità, di un caso di omonimia». L’uomo invita a non associare il proprio nome ai fatti: «Vi chiedo gentilmente di non collegare la mia identità a questa storia», confidando che la situazione venga chiarita nel più breve tempo possibile.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Omonimia, sono estraneo ai fatti”: l’altro Eitan Bondì chiarisce dopo la sparatoria di Roma. L'autore confessa Notizie correlate Caso escort, Leao respinge le accuse: “Sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta”Negli ultimi giorni la Procura di Milano ha avviato un inchiesta per un presunto giro di escort e droga della risata (palloncini gonfi di protossido... Leggi anche: Spari 25 aprile, arrestato il 21enne Eitan Bondi: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidio. La replica: non è nostro iscritto Contenuti di approfondimento Si parla di: Netanyahu guarito da un tumore alla prostata: Ho sconfitto anche questo, grazie a Dio sto bene. «Omonimia, sono estraneo ai fatti»: l’altro Eitan Bondì chiarisce dopo la sparatoria di Roma, l'autore confessaDopo il caso del 21enne accusato di aver sparato con una softair il 25 aprile, interviene un omonimo che prende le distanze: Non ho nulla a che fare con questa vicenda ... msn.com Il quasi omonimo di 28 anni: Non sono ioPraticante legale: Ho ricevuto diversi messaggi sulla notizia riguardante gli eventi di Parco Schuster del 25 aprile. Chiarisco subito che sono totalmente estraneo ai fatti ... ilgiornale.it