L’attaccante del Milan ha dichiarato di essere completamente estraneo alle questioni emerse nell’inchiesta riguardante un caso legato a servizi di escort. In una nota ufficiale, l’atleta ha respinto ogni coinvolgimento nei fatti segnalati dai media, sottolineando di non aver avuto alcun ruolo nelle vicende oggetto delle indagini. La sua posizione arriva in un momento di grande attenzione mediatica sul caso.

Negli ultimi giorni la Procura di Milano ha avviato un inchiesta per un presunto giro di escort e droga della risata (palloncini gonfi di protossido di azoto, non rilevabile dai testi antidoping), che vedrebbe coinvolti (ma non indagati) diversi calciatori di Serie A. Al centro dell'indagine ci sarebbe l’agenzia "Ma.De Milano", accusata di favoreggiamento alla prostituzione. Tra i nomi dei giocatori rivelati da alcuni giornali c'era anche quello di Rafael Leao, attaccante del Milan classe 1999. Il portoghese si è prontamente difeso dalle accuse tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, specificando di essere totalmente estraneo ai fatti e spiegando che tutto è già nelle mani dei suoi legali.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caso escort, Leao respinge le accuse: “Sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta”

Cast Aside After a Decade AbroadHe Returns with Cannons to Take the Throne!

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