Omicidio in via Cerignola Episcopo chiede risposte al Governo | Criminalità foggiana non è un problema locale

Nella città si sono verificati nuovi episodi di violenza, tra cui un omicidio avvenuto in via Cerignola e una sparatoria al ‘Quadrone delle Vigne’ che ha causato un morto e tre feriti. Dopo i recenti fatti di cronaca, un rappresentante locale ha chiesto al Governo di intervenire, sostenendo che i problemi di criminalità non sono limitati alla sfera locale ma coinvolgono l’intera regione. La serie di episodi ha suscitato attenzione e richieste di azioni concrete.

La scia di violenza in città sembra non conoscere sosta. Dopo l'omicidio Carta e il femminicidio di Stefania Rago, la città è stata scossa da un altro episodio, con la sparatoria che al ‘Quadrone delle Vigne’, nella quale è morto Stefano Bruno e altre tre persone sono rimaste ferite (guarda le.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Rapina portavalori: indagini alla Dda, spunta seconda Jeep e si allarga l’ombra della criminalità organizzata foggiana.Le indagini sull'audace assalto a un portavalori avvenuto nei pressi di Tuturano, in provincia di Brindisi il 9 febbraio, hanno subito una svolta con... Sicurezza, M5S: allarme criminalità a Cerignola, presentata interrogazione a PiantedosiBari, 9 marzo - "Nei mesi scorsi a Cerignola si è registrata una preoccupante intensificazione di episodi come furti in abitazione, di autovetture,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Uomo ridotto in fin di vita a colpi di mannaia: catturato dopo 53 giorni uno dei due aggressori; Tentato omicidio in Romagna, arrestato a Cerignola uno dei presunti aggressori; Tentato omicidio con una mannaia di 40 centimetri: arrestati entrambi gli aggressori; Il mistero dell'uomo in bici, la pista privilegiata e l'appello del suocero di Dino Carta: Chi sa parli. Omicidio in Via Cerignola, la vittima è il 33enne Stefano BrunoE' stata identificata la vittima dell'agguato avvenuto stamattina all'uscita di Foggia, nei pressi del cavalcaferrovia di Via Cerignola. Si tratta del 33enne Stefano Bruno, nipote di Gianfranco Bruno, ... foggiacittaaperta.it Articoli con argomento: ‘via Cerignola’Un uomo è rimasto ferito in una sparatoria alla periferia di Foggia, in via Cerignola, mentre proseguono le ricerche degli aggressori. trmtv.it #Garlasco Colpo di scena nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi: Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio alle ore 10. La procura di Pavia intende contestargli l’accusa di omicidio volontario ma senza il concorso di ignoti. Per il PM avrebbe agit - facebook.com facebook Brescia, accoltella e rapina una donna: fermato per tentato omicidio x.com