Rapina portavalori | indagini alla Dda spunta seconda Jeep e si allarga l’ombra della criminalità organizzata foggiana

La polizia indaga sulla rapina al portavalori avvenuta ieri a Foggia, perché una seconda Jeep è stata trovata nelle vicinanze del luogo del colpo. La scoperta ha fatto crescere i sospetti sulla presenza di organizzazioni criminali locali coinvolte nel raid. Gli investigatori stanno anche verificando se il gruppo che ha preso di mira il furgone fosse collegato a un clan della criminalità foggiana, noto per azioni simili.

Assalto al Portavalori, Indagini alla Dda: Spunta una Seconda Jeep e l’Ombra della Criminalità Foggiana. Le indagini sull’audace assalto a un portavalori avvenuto nei pressi di Tuturano, in provincia di Brindisi il 9 febbraio, hanno subito una svolta con il passaggio del fascicolo alla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Lecce. L’intensificazione delle indagini è legata al ritrovamento di una seconda Jeep Compass, elemento che suggerisce un coinvolgimento più ampio e organizzato rispetto alle prime ipotesi, e apre un fronte d’indagine sul possibile collegamento con gruppi criminali operanti in diverse regioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sono state concluse le indagini sull'attentato che ha colpito l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci.

Le forze dell’ordine hanno scoperto una seconda auto usata dal gruppo che ha assaltato un portavalori, dopo aver trovato una Jeep Compass abbandonata vicino al cimitero di San Pietro Vernotico.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

ASSALTO AL PORTAVALORI IN PUGLIA, SPARI E BOMBE SULLA STATALE TRA BRINDISI E LECCE

Argomenti discussi: L’assalto al furgone portavalori. Chiuse le indagini, ecco i risultati; Dietro gli assalti ai portavalori c'è un controllo mafioso, sostiene la Direzione nazionale antimafia; Assalto con sparatoria a portavalori nel Brindisino: due fermati; Assalto al portavalori in Toscana, la banda dei sardi ha nascosto il bottino da 3 milioni: chiuse le indagini – Tutti i nomi.

Chi sono gli uomini arrestati per la rapina al portavalori sulla Brindisi-Lecce: uno ex militareGiuseppe Iannelli e Giuseppe Russo sono i due uomini fermati dopo la spettacolare rapina a un portavalori avvenuta ieri lungo la statale 613 ... ilsipontino.net

Assalto al portavalori sulla Brindisi–Lecce, fermati due foggiani: accuse di tentato omicidio e rapina pluriaggravataI due arrestati, Giuseppe Russo e Giuseppe Iannelli, sono stati condotti in caserma e interrogati. Al termine degli accertamenti investigativi è scattato il fermo. Le indagini proseguono per ... giornaledipuglia.com

Tentata rapina al portavalori, avvocato: i due indagati sono rimasti in silenzio facebook

Il video di una rapina da film a un portavalori, in Puglia x.com