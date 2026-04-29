Omicidio Giuseppe Florio a Catania la ricostruzione | il bancomat sparito la lite e poi il delitto

A Catania, si indaga sull’omicidio di un pensionato di 66 anni avvenuto nelle vicinanze di Taormina. Secondo le ricostruzioni, l’uomo aveva chiesto la restituzione del suo bancomat e dei soldi prelevati dal conto, e in seguito si sarebbe verificata una lite che avrebbe portato al suo decesso. La scena del crimine e le testimonianze sono al centro delle indagini della polizia.

Giuseppe Florio, pensionato di 66 anni, sarebbe stato ucciso nei pressi di Taormina dopo aver chiesto la restituzione del bancomat e di soldi prelevati dal suo conto. Secondo l’accusa, la lite con una coppia sarebbe degenerata in un’aggressione mortale. A incastrare i due sarebbero stati i video che li riprendono mentre provano ad occultare il cadavere. Al lavoro le procure di Catania e Messina.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Omicidio a Taormina, Giuseppe Florio ucciso per il bancomat: fermata una coppia, corpo nascostoOmicidio Giuseppe Florio, chi sono le persone fermate L’omicidio di Giuseppe Florio a Taormina si trasforma in un caso sempre più inquietante. Catania, cadavere avvolto in un lenzuolo trovato in strada: si indaga per omicidio per il 66enne Giuseppe FlorioGiuseppe Florio, 66 anni, è stato trovato morto e avvolto in un lenzuolo a bordo strada nel Catanese. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Omicidio a Catania, uomo ucciso e avvolto nelle lenzuola: tre arresti; Ucciso e nascosto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia, fermata una coppia: cosa sappiamo dell'omicidio; VIDEO | Omicidio Florio, il cadavere portato via in una coperta rossa: le telecamere che incastrano; Omicidio Giuseppe Florio, trovato morto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia: fermati un uomo e due donne. Omicidio Giuseppe Florio, trovato morto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia: fermati un uomo e due donneDue fermi per l'omicidio di Giuseppe Florio, il 66enne trovato morto e avvolto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia ... virgilio.it Delitto di Castiglione, l’auto della vittima trovata bruciata a Trappitello: Ucciso altrove, trasportato e abbandonatoOmicidio di Giuseppe Florio a Castiglione di Sicilia: indagini su tabulati telefonici, video e testimonianze. Ipotesi ucciso altrove e corpo abbandonato. corrieretneo.it Maria Florio in lacrime a "Dentro la Notizia" (Canale5) per l'omicidio del fratello Giuseppe: "Hanno fatto un'azione brutale. Lo hanno portato via in un sacco e poi lo hanno lasciato in una campagna sperduta". LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Omicidio Giuseppe Florio a Catania. I Carabinieri hanno fermato una 50enne e il suo compagno, 39enne, pregiudicato, e una donna 53enne, ospite della coppia, indagata per la sola ipotesi di soppressione di cadavere. Il commento di Milo Infante x.com