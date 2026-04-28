Omicidio a Taormina Giuseppe Florio ucciso per il bancomat | fermata una coppia corpo nascosto

A Taormina, un uomo è stato ucciso e il suo corpo è stato nascosto. La polizia ha fermato una coppia sospettata di essere coinvolta nel delitto. La vittima è stata colpita in relazione a un episodio legato al bancomat. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’omicidio e il motivo dietro il gesto. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine.

Omicidio Giuseppe Florio, chi sono le persone fermate. L’ omicidio di Giuseppe Florio a Taormina si trasforma in un caso sempre più inquietante. Il pensionato 66enne sarebbe stato ucciso brutalmente e poi nascosto in campagna. Fermati dai carabinieri Giuseppa Carmela Bianchino, 50 anni, e Gaetano Urfalino, 39 anni, insieme a una terza persona. Il movente, secondo l’accusa, ruoterebbe attorno a prelievi dal conto della vittima. La terza persone fermata, indagata soltanto per occultamento di cadavere, è un’amica della coppia che la ospitava: Stefania Bergamasco, 53 anni, originaria di Sesto San Giovanni. La dinamica: martello, coltello e un’aggressione in casa.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Omicidio Giuseppe Florio a Catania. I Carabinieri hanno fermato una 50enne e il suo compagno, 39enne, pregiudicato, e una donna 53enne, ospite della coppia, indagata per la sola ipotesi di soppressione di cadavere. Il commento di Milo Infante x.com