Omicidio Dino Carta a Foggia è ancora caccia all' assassino | l' ombra di Spiderman sul movente
Nel mistero della morte di Dino Carta si fa strada la pista di una possibile vendetta. Secondo le ultime ricostruzioni emerse dalle indagini sull’omicidio del 42enne, ucciso con quattro colpi di pistola sotto casa a Foggia, il delitto potrebbe essere legato alla morte di un presunto ladro, precipitato dal balcone dei genitori del personal trainer nel 2023. Un pregiudicato legato alla malavita conosciuto come “Spiderman”, i cui parenti avrebbero scritto dei post sui social adesso all’attenzione degli investigatori. La morte di “Spiderman” L’episodio risale all’ottobre del 2023, quando “Spiderman” è morto in circostanze ancora non chiare cadendo dal balcone della casa dei genitori di Dino Carta.🔗 Leggi su Virgilio.it
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Potrebbe esserci una testimone oculare nell’omicidio di Dino Carta, il 42enne ucciso la sera del 13 aprile a Foggia mentre portava a passeggio il cane #Omicidio #Foggia #Testimone #Oculare #Dino - facebook.com facebook
#Foggia Omicidio Dino Carta, l'autopsia conferma i quattro colpi sparati alle spalle e nessun segno di colluttazione x.com