Omicidio a Foggia | l’ombra di un vecchio mistero su Dino Carta

A Foggia, l’indagine sull’omicidio di Dino Carta, un uomo di 42 anni, ha subito una svolta importante con la riapertura di un fascicolo riguardante un decesso avvenuto nel 2023. L’episodio si è verificato la sera del 13 aprile, e le forze dell’ordine stanno esaminando nuovi elementi collegati a un caso già chiuso. La relazione tra i due eventi è al centro dell’attenzione degli investigatori.

L’indagine sull’omicidio del quarantaduenne Dino Carta, avvenuto a Foggia la sera del 13 aprile, ha preso una svolta decisiva con il riapertura di un vecchio fascicolo riguardante un decesso avvenuto nel 2023. Gli inquirenti sospettano che l’uccisione del professionista del fitness, colpito da quattro colpi di arma da fuoco alle spalle, possa essere legata a un precedente incidente che coinvolse la sua famiglia e che potrebbe aver alimentato vecchi rancori. Il caso si è riaperto sulla scrivania della Procura di Foggia dopo che gli investigatori hanno ipotizzato un nesso tra l’attacco subito dal quarantaduenno e la morte di un giovane avvenuta il 22 ottobre del 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omicidio a Foggia: l’ombra di un vecchio mistero su Dino Carta Notizie correlate Leggi anche: Omicidio Dino Carta a Foggia, non regge l’ipotesi scambio di persona. Il killer attendeva la vittima? Leggi anche: Foggia, omicidio in strada: un video e un audio per le indagini L'altro ieri l'assassinio del 42enne Dino Carta Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'omicidio di Carta in 2 minuti: un diverbio, l'uomo in bici, gli spari e le ultime parole di Dino; Dino Carta, il personal trainer ucciso a Foggia: l'audio esclusivo degli istanti dell'omicidio; Omicidio a Foggia, l’audio choc prima dei colpi che hanno ucciso Dino Carta: Che fai, mi spari? VIDEO; Omicidio a Foggia, audio e video al vaglio degli inquirenti. Dino Carta ucciso a Foggia, si indaga sulla morte di un giovane nel 2023: l’ipotesi della vendettaNon si fermano le indagini sull’omicidio di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso a Foggia lunedì 13 aprile ... fanpage.it Omicidio Dino Carta a Foggia, possibile legame con la morte di un uomo caduto dal balcone del personal trainerIl killer, dopo aver compiuto l’omicidio, sarebbe fuggito in viale Mazzini per poi imboccare via D’Azeglio. Dalle immagini catturate da una telecamera della zona, si vede un uomo sbandare intorno alle ... virgilio.it DINO CARTA, il suocero sugli investigatori: “Ci sono vicini con delicatezza”. Il mondo del fitness si mobilita facebook Novità nelle indagini sull'omicidio di Dino Carta a Foggia: i Carabinieri scavano in un incidente mortale del 2023 avvenuto nello stesso palazzo della vittima x.com