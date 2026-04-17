La prossima settimana sarà effettuata l’autopsia sul corpo di Dino Carta, ucciso a colpi di arma da fuoco in strada a Foggia. L’incarico per l’esame sarà conferito lunedì. Dopo l’autopsia, la salma di Carta sarà restituita alla famiglia per i funerali. La polizia continua le indagini per chiarire le circostanze dell’omicidio.

Lunedi il conferimento dell’incarico per l’autopsia. Compiuto tale esame la salma di Annibale (Dino) Carta sarà restituita alla famiglia per il funerale. È il quarto giorno di indagini ad opera dei carabinieri per capire chi abbia ucciso e perché, in strada, di sera, il 42enne personal trainer, uomo dalla vita irreprensibile secondo l’opinione unanime. Stava portando a passeggio il cane, quando una persona, verosimilmente a bordo di una bicicletta, gli ha sparato. L'articolo Foggia, omicidio in strada: la prossima settimana l’autopsia sul corpo di Dino Carta Ucciso a colpi di arma da fuoco proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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