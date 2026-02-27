Nel caso di Oleksandr Adarich, il banchiere ucraino di 54 anni morto a Milano il 23 gennaio, si registra una svolta con l’arresto del figlio in Spagna. La polizia ha eseguito l’arresto nel paese iberico, nell’ambito delle indagini sulla morte dell’uomo avvenuta in un B&B di via Nerino. La vicenda si arricchisce di un nuovo elemento investigativo.

Arriva un punto di svolta nel caso della morte di Oleksandr Adarich, il banchiere ucraino di 54 anni precipitato da una finestra di un B&B in via Nerino, a Milano, il 23 gennaio scorso. In Spagna è stato arrestato il figlio 34enne, ritenuto coinvolto nella vicenda. L’uomo, che aveva doppia cittadinanza ucraina e romena, era stato identificato anche con il nome di Alexandru Adarici, riportato sul passaporto romeno trovato accanto al corpo. Fin dalle prime ore successive al ritrovamento, il decesso era apparso poco chiaro agli investigatori, che avevano avviato approfondimenti sulla sua permanenza nel capoluogo lombardo. Il figlio è stato fermato in Spagna in esecuzione di un mandato di arresto europeo, nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura di Milano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Svolta nel caso di Oleksandr Adarich: arrestato il figlio in Spagna

Omicidio del banchiere ucraino Oleksandr Adarich, arrestato il figlio: voleva 250 mila euro milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Oleksandr Adarich, 54 anni, ucraino, muore precipitando dal quarto piano della “Nerino House” a due passi dal Duomo. Sul corpo lividi e segni al collo - facebook.com facebook