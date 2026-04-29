Un giovane di 24 anni è stato condannato a dieci anni di reclusione in seguito a un procedimento in abbreviato, con l’accusa di aver commesso un omicidio preterintenzionale e di aver evaso. La sentenza riguarda il caso di Miriam Migliore, vittima di un episodio avvenuto in una località della bergamasca. La decisione è stata pronunciata questa mattina presso il tribunale locale.

Bergamo, 28 aprile 2026 – È stato condannato in abbreviato a dieci anni per omicidio preterintenzionale e evasione. L’imputato è Hachana Sabri, 24 anni, tunisino (assistito dall’avvocato Barbieri) finito in carcere per la morte di Miriam Migliore, 41 anni, dopo averla colpita con un pugno. Ieri l’udienza preliminare davanti al gup Purita e la sentenza. Nel caso in cui decidesse di non ricorrere in appello beneficerebbe dello sconto di un sesto, tolto il periodo di presofferto per il periodo trascorso in carcere e ai domiciliari. La vicenda risale al 21 luglio 2022. Quella sera, secondo l’accusa, Hachana Sabri aveva colpito con un pugno Miriam Migliore, una senzatetto che viveva alla stazione come il 24enne tunisino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio di Miriam Migliore: condannato a dieci anni il 24enne Hachana Sabri

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