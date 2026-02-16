Monza violenta una 13enne adescata in chat | 24enne condannato a 5 anni

Un giovane di 24 anni è stato condannato a cinque anni di carcere dopo aver adescato una ragazza di 13 anni su Instagram, fingendosi un coetaneo. La vittima aveva iniziato a scambiare messaggi con lui, convinta di parlare con un ragazzo della sua età, prima di essere vittima di violenza. La vicenda si è svolta a Monza e ha portato alla condanna dell’uomo per abuso e violenza sessuale su minore.

Monza, 16 febbraio 2026 - Ha adescato una 13enne su Instagram fingendosi un 17enne e poi l'ha violentata. Protagonista un 24enne colombiano, che è stato condannato dal gup del Tribunale di Monza Andrea Guadagnino a 5 anni di reclusione (tre in meno di quanti chiesti dalla Procura) con l'ammissione al percorso di giustizia riparativ a nel processo con il rito abbreviato per violenza sessuale aggravata. Il giovane, incensurato, che da un anno era residente a Monza insieme alla famiglia quando è stato sottoposto a fermo nel luglio scorso, ancora detenuto in carcere e difeso dall'avvocato Marco Lacchei, è stato anche condannato al risarcimento dei danni alla ragazzina parte civile con una provvisionale di 35mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un 24enne colombiano si trova davanti al giudice a Monza.

Un grave episodio di violenza sessuale si è verificato a Monza, dove un 24enne colombiano è stato rinviato a giudizio per aver adescato una 13enne su Instagram, fingendosi un coetaneo.

