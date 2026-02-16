Monza violenta una 13enne adescata in chat | 24enne condannato a 5 anni
Un giovane di 24 anni è stato condannato a cinque anni di carcere dopo aver adescato una ragazza di 13 anni su Instagram, fingendosi un coetaneo. La vittima aveva iniziato a scambiare messaggi con lui, convinta di parlare con un ragazzo della sua età, prima di essere vittima di violenza. La vicenda si è svolta a Monza e ha portato alla condanna dell’uomo per abuso e violenza sessuale su minore.
Monza, 16 febbraio 2026 - Ha adescato una 13enne su Instagram fingendosi un 17enne e poi l'ha violentata. Protagonista un 24enne colombiano, che è stato condannato dal gup del Tribunale di Monza Andrea Guadagnino a 5 anni di reclusione (tre in meno di quanti chiesti dalla Procura) con l'ammissione al percorso di giustizia riparativ a nel processo con il rito abbreviato per violenza sessuale aggravata. Il giovane, incensurato, che da un anno era residente a Monza insieme alla famiglia quando è stato sottoposto a fermo nel luglio scorso, ancora detenuto in carcere e difeso dall'avvocato Marco Lacchei, è stato anche condannato al risarcimento dei danni alla ragazzina parte civile con una provvisionale di 35mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Adesca una 13enne in chat e la violenta. Rito abbreviato per un colombiano
Un 24enne colombiano si trova davanti al giudice a Monza.
Violenza sessuale su 13enne adescata su Instagram fingendosi ragazzino: a processo 24enne colombiano
Un grave episodio di violenza sessuale si è verificato a Monza, dove un 24enne colombiano è stato rinviato a giudizio per aver adescato una 13enne su Instagram, fingendosi un coetaneo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Senza consenso è stupro: la protesta invade le strade di Monza; Monza: violenza e consenso, Cadom e associazioni in piazza per i diritti delle donne; Una lezione con l’ex ministra. Lamorgese; Monza, litiga col tassista per il pagamento di una corsa e lo aggredisce col coltello.
Adesca una 13enne in chat e la violenta. Rito abbreviato per un colombianoFingendosi un 17enne ha adescato una 13enne su Instagram e poi l’ha violentata in pieno giorno. Per questo episodio, risalente al luglio scorso, oggi sarà processato con il rito abbreviato al ... ilgiorno.it
Violenza sessuale su una 13enne. L’imputato sceglie il rito abbreviatoIl colombiano di 24 anni, residente con la famiglia nel quartiere Cantalupo, si trova in carcere. A luglio aveva adescato la vittima su Instagram: l’aggressione in pieno giorno dietro al Binario 7. ilgiorno.it
@monzabrianzanews MONZA – Ancora violenza contro chi lavora in corsia. Nella mattinata di mercoledì 21 gennaio, il Pronto Soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza è stato teatro di una violenta aggressione ai danni del personale sanitario, culminata - facebook.com facebook