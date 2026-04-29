garlasco andrea sempio convocato dalla procura di pavia il 6 maggio

Il 6 maggio, l'uomo coinvolto nel caso di omicidio di Chiara Poggi sarà ascoltato dai pubblici ministeri presso la Procura di Pavia. È stato convocato per un ultimo colloquio prima di eventuali sviluppi nel procedimento giudiziario. La sua presenza è prevista in un momento cruciale delle indagini, che si sono protratte nel tempo senza che siano state formulate accuse definitive. La data è stata comunicata ufficialmente agli inquirenti.

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dalla Procura di Pavia: dovrà comparire davanti ai magistrati pavesi mercoledì 6 maggio, alle 10, per l'ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini.,, La convocazione è arrivata a sorpresa, dopo che lo scorso anno - il 20 maggio - Sempio si era rifiutato di presentarsi davanti ai pm perché il suo legale Massimo Lovati, che all'epoca ancora affiancava l'avvocata Angela Taccia, aveva sostenuto che l'invito fosse nullo perché mancava l'avviso relativo all’accompagnamento coatto in caso di rifiuto., Ancora non è certo cosa abbia...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Garlasco, Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima chiusura indagini

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