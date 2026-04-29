Garlasco Sempio convocato dalla procura di Pavia il 6 maggio

Il 6 maggio alle 10, Andrea Sempio è stato chiamato a comparire davanti ai magistrati della Procura di Pavia. La convocazione è stata comunicata ufficialmente e riguarda un procedimento in corso. La sua presenza è obbligatoria e si svolgerà presso gli uffici dell’ufficio giudiziario della città. La data e l’orario sono stati resi pubblici dalle autorità competenti.

Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Pavia. Dovrà comparire davanti ai magistrati mercoledì 6 maggio, alle ore 10. I pm hanno infatti fatto notificare nel primo pomeriggio di oggi ai carabinieri un avviso di interrogatorio per il 38enne, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. È la seconda volta che i titolari dell'indagine lo convocano in procura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, Sempio convocato dalla procura di Pavia il 6 maggio Garlasco, Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima chiusura indagini Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, ultimo colpo di scena: Sempio convocato in Procura Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in Procura per l'interrogatorio prima di chiudere le indagini Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, la Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi; Garlasco, per Sempio è l'ora decisiva. I pm pronti a scoprire le carte: Non è stato Stasi a uccidere Chiara Poggi, ecco perché; Vertice tra Pavia e Milano, verso l’invio degli atti sulla revisione di Alberto Stasi; Delitto di Garlasco: Napoleone in Procura Generale a Milano? Sì, ma oltre ogni irragionevole audio (che così è fuffa all’ingrosso). Garlasco, Sempio convocato in Procura il 6 maggio: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indaginiAndrea Sempio, il 38enne indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stato convocato dalla Procura di Pavia il 6 maggio alle ore 10 ... fanpage.it Garlasco, Andrea Sempio convocato in procura: succede a pochi giorni dalla conclusione delle indaginiLe porte della Procura si aprono in un momento cruciale per il caso di Garlasco. L’atmosfera è quella delle ore decisive, quelle in cui ogni passaggio può ... thesocialpost.it Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla Procura di Pavia. Dovrà comparire davanti ai pm il 6 maggio #ANSA - facebook.com facebook #Garlasco Tutte le consulenze della Procura di Pavia sono tra di loro coerenti e sostengono in maniera solida l'impianto accusatorio nei confronti di Andrea Sempio x.com