Mafia pizzo e slot tra Carini e Terrasini | la Procura chiede la condanna di 26 imputati

Il nome di Carini e Terrasini torna al centro delle cronache giudiziarie a causa di un’indagine sulla criminalità organizzata. La procura ha chiesto la condanna di 26 persone coinvolte in un giro di estorsioni e gioco d’azzardo illegale, scoperto durante un maxi blitz l’11 febbraio dell’anno scorso. In quell’occasione, furono arrestate 180 persone. Ora, i pubblici ministeri Giovanni Antoci e Giacomo Brandini puntano a smantellare le reti di potere delle famiglie mafiose locali, che continuano a esercitare il controllo su attività illecite nella zona.

La requisitoria riguarda uno dei tronconi processuali nati dal maxiblitz con 180 arresti messo a segno dai carabinieri a febbraio dell'anno scorso e che si sta svolgendo con il rito abbreviato Sono finiti tutti sotto inchiesta con il maxiblitz dell'11 febbraio dell'anno scorso con cui erano state bloccate in tutto 180 persone e adesso i sostituti procuratori Giovanni Antoci e Giacomo Brandini hanno chiesto la condanna di 26 imputati - tutti boss e gregari delle famiglie mafiose di Carini e Terrasini, che rientrano nel mandamento di San Lorenzo - che hanno scelto il rito abbreviato.