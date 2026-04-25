Spadino difesa al lavoro Presentata la richiesta al Tribunale del Riesame

La difesa di Luca Spada ha presentato un ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere la revoca della custodia cautelare. La richiesta mira a riconsiderare la misura restrittiva applicata al suo assistito, e il procedimento è attualmente in corso presso l’organo giudiziario competente. La decisione finale sarà presa dal Tribunale, che valuterà i motivi esposti dalla difesa.

Un ricorso per rimettere in discussione la custodia cautelare. La difesa di Luca Spada si muove davanti al Tribunale del Riesame di Bologna: gli avvocati Marco Martines e Gloria Parigi hanno impugnato l’ordinanza di arresto dell’11 aprile, inoltrando richiesta senza specificare nulla sulla misura cautelare. Il Riesame, come dice il nome, riesamina l’intera vicenda in base all’ordinanza d’arresto, quindi è possibile persino che annulli l’atto, o la confermi con detenzione in carcere oppure con l’attenuazione della custodia ai domiciliari. Entro 10 giorni verrà fissata l’udienza. Il deposito della richiesta è arrivato a ridosso della scadenza dei termini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spadino, difesa al lavoro. Presentata la richiesta al Tribunale del Riesame Notizie correlate Per la terza volta il Tribunale del Riesame rigetta la richiesta di scarcerazione per Louis DassilvaLa decisione dei giudici bolognesi mentre, a Rimini, è in corso la nona udienza del processo che vede il metalmeccanico senegalese sul banco degli... Concussione, Santamaria resta in carcere: il Riesame rigetta la richiesta della difesaTempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato la richiesta della difesa: Gennaro Santamaria resta in carcere. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Spadino, difesa al lavoro. Presentata la richiesta al Tribunale del Riesame. Riesame cautelare: termine difesa nuovi elementi Cass. ItaliaIl Tribunale del riesame di Catanzaro confermava un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che, a sua volta, aveva applicato la misura coercitiva della custodia ... diritto.it La difesa di Cinturrino chiede più tempo, slitta l'udienza del RiesameE' slittata al 17 marzo l'udienza fissata per domani mattina, lunedì 9 marzo, davanti al Tribunale del Riesame di Milano per discutere la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa di ... ansa.it