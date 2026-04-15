Un audio registrato durante l’omicidio avvenuto a Foggia ha catturato alcuni frammenti della scena, tra cui una voce che dice: “Ma che fai? Mi spari?”. Le registrazioni includono quattro colpi di pistola e voci sovrapposte, alcune difficili da comprendere. La registrazione è stata acquisita come prova nel procedimento giudiziario in corso. La vicenda riguarda l’uccisione di un uomo, avvenuta in circostanze ancora da chiarire.

Quattro spari e voci che si sovrappongo, in parte incomprensibili, sono state cristallizzate in un audio registrato da una telecamera di videosorveglianza di un condominio in via Carlo Pisacane, a circa 30 metri dal luogo dove lunedì sera è stato ucciso il personal trainer 42enne Annibale ‘Dino’ Carta, ammazzato vicino la sua abitazione in via Caracciolo, a Foggia, mentre portava a passeggio il cane. L’audio con i quattro colpi di arma da fuoco – trasmesso durante la trasmissione ‘Ore 14’, in onda su Raidue – sono registrati alle 21.58. L’orario è perfettamente compatibile con gli istanti del delitto. Prima degli spari si sentono frammenti...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio di Annibale Carta, l’audio choc del delitto di Foggia: “Ma che fai? Mi spari?”

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