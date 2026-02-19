Pista da sci trasformata in spiaggia sulla neve fanno capolino motonave e le torrette dei bagnini

A Canazei, la neve si trasforma in una spiaggia, con motonavi e torrette dei bagnini che emergono tra le piste. Dal 20 al 22 febbraio, si terrà la prima “Savini Après Beach”, un evento innovativo promosso da Claudio Guerra dell’Hotel Savini. L’idea porta il mare sulla neve, creando un’area relax con ombrelloni e sdraio, proprio dove di solito si sciano. L’iniziativa coinvolge anche Bellaria Igea Marina, che porterà alcune attrezzature e idee per rendere l’atmosfera più autentica. La neve si prepara a sorprenderti con un tocco di estate.

Sulla neve in programma anche “la gara delle pinne”: si indosseranno maschere, boccagli, salvagenti e ovviamente le pinne Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio, si svolgerà a Canazei, la prima “Savini Après Beach”: un’iniziativa ideata da Claudio Guerra dell’Hotel Savini, che coinvolgerà la Città di Bellaria Igea Marina. Nello stand direttamente sulla pista da sci, l’allestimento dedicherà un corner promozionale, curato da Fondazione Verdeblu, per la città Panziniana, con maxi schermi che riprodurranno video emozionali di Bellaria Igea Marina e dove saranno distribuite brochure informative. L’ area espositiva di circa mille metri quadrati, avrà come engagement la riproduzione della storica motonave bellariese Tayfun; tra i video proiettati, ci sarà anche quello dell’Energy Boat la festa estiva di Bellaria Igea Marina sul Tayfun.🔗 Leggi su Riminitoday.it

