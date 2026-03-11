Brignano truffa da oltre un milione di euro sui fondi europei per l’agricoltura | denunciata imprenditrice

Una donna di Brignano Gera d’Adda è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Treviglio per aver ottenuto e utilizzato illegalmente più di un milione di euro in fondi europei destinati all’agricoltura. Le indagini hanno accertato che la società agricola di cui era amministratrice si occupa anche di allevamento di suini e ha impiegato i contributi a fondo perduto senza rispettare le procedure previste.

LE INDAGINI. La Guardia di Finanza di Treviglio ha individuato una società agricola di Brignano Gera d’Adda dedita anche all’allevamento di suini, che ha dapprima ottenuto e quindi illecitamente impiegato contributi a fondo perduto per oltre 1 milione di euro. Nel corso delle ispezioni effettuate sui terreni utilizzati dall’azienda, i finanzieri hanno inoltre scoperto la presenza di rifiuti pericolosi interrati nel sottosuolo. In particolare, sotto alcuni appezzamenti coltivati a granoturco destinato all’alimentazione sarebbero stati occultati scarti provenienti da lavorazioni edili. l termine dell’attività investigativa, coordinata dalla... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Brignano, truffa da oltre un milione di euro sui fondi europei per l’agricoltura: denunciata imprenditrice Articoli correlati Bergamo, rifiuti pericolosi sotto le coltivazioni e fondi europei ottenuti indebitamente: denunciata imprenditriceBergamo, 11 marzo 2026 – Una società agricola di Brignano Gera d'Adda, nelle Bergamasca, dedita anche all'allevamento di suini, è finita nel mirino... Truffa da un milione di euro, denunciata la titolare di un allevamento: rifiuti pericolosi nei campiUna società agricola nella Bergamasca avrebbe ottenuto oltre 1 milione di euro di fondi UE in modo illecito. Tutto quello che riguarda Brignano truffa da oltre un milione di... Argomenti discussi: OLTRE DUE ORE DI RISATE CON IL GRANDE SHOW DI ENRICO BRIGNANO AL TEATRO POLITEAMA DI CATANZARO. E STASERA SI REPLICA!. Brignano, truffa da oltre un milione di euro sui fondi europei per l’agricoltura: denunciata imprenditriceUna società agricola di Brignano ha ottenuto e quindi illecitamente impiegato contributi a fondo perduto per oltre 1 milione. ecodibergamo.it Brignano, azienda agricola prende un milione dall'Europa ma poi interrompe l'attività: una denunciaLa Guardia di finanza ha anche riscontrato irregolarità dello sversamento degli scarichi dall'allevamento di suini ... bergamo.corriere.it