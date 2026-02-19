I fondi del Seminario per sistemare delle case private sottratto oltre un milione di euro

L’Arcidiocesi di Udine ha annunciato che oltre un milione di euro del Seminario sono stati sottratti a causa di irregolarità nella gestione finanziaria. La somma era destinata alla ristrutturazione di alcune case private appartenenti al seminario. Le autorità stanno indagando sui responsabili di questa perdita, che ha causato problemi concreti nelle attività di manutenzione. La diocesi ha già avviato verifiche approfondite per fare chiarezza sulla vicenda. La scoperta ha suscitato grande preoccupazione tra i membri della comunità ecclesiale.

Il vescovo Riccardo Lamba: "Sono addolorato per la triste vicenda, nutro piena fiducia nello svolgimento delle indagini". I fatti si riferiscono al periodo compreso tra il 2018 e il 2022 L'Arcidiocesi udinese ha informato, con una nota stampa, che sono in corso alcune indagini in merito a gravi irregolarità nella pregressa gestione economale del Seminario arcivescovile "San Luigi Scrosoppi" di Udine. Sono state distratte risorse interne superiori al milione di euro, per finalità estranee all'ente. I fatti si riferiscono a prima del 2022 e non vedono coinvolto il comparto formativo del Seminario e l'équipe educativa; al tempo stesso non sono coinvolte le attività e i beni del Seminario interdiocesano di Castellerio.