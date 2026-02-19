Oltre il mosaico | l’Alma Mater riscopre i colori perduti della Tunisia romana

L’università di Bologna ha scoperto che i dipinti murali della Tunisia romana sono ancora visibili, grazie a recenti scavi archeologici. La causa è l’impegno congiunto di ricercatori italiani e tunisini, che hanno identificato dettagli nascosti sotto strati di intonaco. Durante le ricerche, sono emersi affreschi colorati che raffigurano scene di vita quotidiana e figure mitologiche, finora sconosciuti. Questa scoperta permette di comprendere meglio l’aspetto delle città antiche e la loro arte. La scoperta rivela un volto inedito della Tunisia romana.

Non solo mosaici: la cultura cromatica delle pareti dipinte del Nord Africa romano riemerge dall'oblio, grazie a una sinergia internazionale tra l'Università di Bologna e la Tunisia. Si è concluso con successo a Tunisi il ciclo di conferenze della professoressa Antonella Coralini (Dipartimento di Storia Culture Civiltà – DiSCi), un progetto sostenuto dai fondi PNRR per l'internazionalizzazione che segna una nuova tappa nella cooperazione scientifica tra le due sponde del Mediterraneo. Grazie alla collaborazione con l'Università di Tunisi Al Manar, i tre incontri a Tunisi hanno rappresentato un'occasione privilegiata di scambio e riflessione per gli insegnanti, i ricercatori e gli studenti di Italia e Tunisia: al centro dell'attenzione, le forme delle abitazioni delle élites, la presenza degli dei nelle città e la pittura parietale, con molti casi di studio dall'Italia, con Pompei nel ruolo di protagonista.