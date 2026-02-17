Oltre 1.800 controlli e 600 sanzioni | il bilancio 2025 della polizia metropolitana

Nel 2025, la polizia metropolitana di Bologna ha condotto oltre 1.800 controlli e ha emesso più di 600 multe, a causa di violazioni delle norme sulla sicurezza stradale e ambientale. Durante l’anno, gli agenti hanno anche effettuato numerosi interventi nelle zone più frequentate della città, come i centri commerciali e le piazze principali, per garantire ordine e sicurezza ai cittadini.

Dalla tutela ambientale alla sicurezza stradale, fino al contrasto ai reati e alle emergenze: i dati dell’attività. Nel 2026 più digitalizzazione, droni e presenza sul territorio Oltre 1.800 controlli effettuati, più di 600 sanzioni amministrative e centinaia di interventi sul territorio: è il bilancio 2025 della polizia locale della città metropolitana di Bologna, che Palazzo Malvezzi definisce “un anno di intenso lavoro”, caratterizzato da un presidio costante e da attività mirate alla sicurezza dei cittadini e alla tutela dell’ambiente. Nel corso dell’anno sono state gestite oltre 800 segnalazioni, con una prevalenza di interventi legati alla protezione ambientale.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

