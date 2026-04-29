Oltre 230 occhi vigili sulla Città Bella Attive le telecamere sinergia tra forze dell’ordine

A Gallipoli, più di 230 telecamere sono state messe in funzione per monitorare la città giorno e notte, coprendo diverse aree sensibili. Il sistema di videosorveglianza è stato potenziato per garantire una maggiore sicurezza, con telecamere installate anche alle entrate principali della città. La rete di sorveglianza funziona in collaborazione con le forze dell’ordine, creando una sinergia che permette di controllare più efficacemente il territorio.

GALLIPOLI - Una città più sicura e posta sotto controllo h24 grazie ad un sistema di videosorveglianza finalmente capillare e attivo in ogni meandro sensibile del territorio gallipolino, e con occhi vigili anche agli ingressi della città con sette telecamere capaci di leggere e focalizzare anche.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Forze dell’ordine e guardie giurate: raccordo tra le centrali operative . Firmato “Mille occhi sulla città“Un passaggio significativo che si inserisce nel quadro delle iniziative per il rafforzamento della sicurezza e della legalità, che mette in relazione... Nuovo piano sicurezza nel Casertano, più sinergia tra le forze dell’ordineTempo di lettura: 2 minuti Con l’obiettivo di rafforzare il livello di sicurezza, anche percepita, dei cittadini, assicurando interventi più rapidi,... Approfondimenti e contenuti Si parla di: La cerimonia di sottoscrizione del protocollo con le forze dell'ordine. Occhi sulla città, a disposizione dei vigili 32 nuove telecamereLa polizia Locale di Brindisi ha un nuovo occhio elettronico per la sicurezza di alcuni tra i punti nevralgici della città: ieri è stata inaugurata la versione rinnovata ... quotidianodipuglia.it Vigili del fuoco, servono rinforzi a Perugia, Foligno e Città di CastelloPERUGIA - Servirebbero una trentina di vigili del fuoco in più per potenziare il servizio tra Perugia, Foligno e Città di Castello: i punti più critici del territorio. Trentaquattro per essere precisi ... ilmessaggero.it