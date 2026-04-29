Oltre 1.500 firme consegnare in Regione contro il trasferimento della Casa della Salute

Da parmatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 1.500 persone hanno firmato una petizione per opporsi al trasferimento della Casa della Salute di via Savani, consegnandola alle autorità regionali. La protesta, che coinvolge cittadini e associazioni, mira a fermare il progetto di spostamento della struttura sanitaria. La petizione rappresenta un passo formale nel tentativo di influenzare le decisioni delle istituzioni regionali in merito a questa modifica.

La protesta contro il trasferimento della Casa della Salute di via Savani arriva ufficialmente nel cuore delle istituzioni regionali. Questo pomeriggio, una delegazione del comitato cittadino ha depositato presso gli uffici dell’Assemblea Legislativa il fascicolo della petizione popolare, con.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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