Ferrovia Ferrara-Comacchio depositate 2.500 firme in Regione | Ecco tutti i vantaggi

Una delegazione di Fratelli d'Italia ha depositato in Regione Emilia-Romagna circa 2.500 firme a sostegno della ferrovia Ferrara-Comacchio e della richiesta di una stazione a Comacchio. L'atto è stato compiuto giovedì 11 da rappresentanti del partito, che hanno presentato le firme raccolte per promuovere il progetto e chiedere interventi specifici sulla linea ferroviaria.

Fratelli d'Italia chiede la stazione ferroviaria a Comacchio. Giovedì 11 una delegazione lagunare del partito di Giorgia Meloni ha depositato presso la Regione Emilia-Romagna 2.500 firme raccolte attraverso una petizione popolare volta a chiedere la realizzazione di una stazione ferroviaria nella città dei Trepponti e il collegamento ferroviario tra Ferrara e Porto Garibaldi. Alla consegna delle firme e relativa conferenza stampa erano presenti la capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Emilia-Romagna Marta Evangelisti e il consigliere regionale Fausto Gianella insieme ai promotori dell’iniziativa e alla prima firmataria della petizione, Tiziana Gelli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

