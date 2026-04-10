Spaccate alle banche e danni nel corteo per Cospito niente processo per i 16 anarchici

Durante un corteo organizzato a Bologna nel 2023 in solidarietà con Alfredo Cospito, sono state registrate spaccate alle banche e danni vari. Tuttavia, gli 16 anarchici coinvolti nelle azioni non saranno sottoposti a processo. Le autorità hanno deciso di archiviare le indagini relative a questi episodi, che hanno coinvolto atti di danneggiamento durante la manifestazione.

Non andranno a processo gli anarchici indagati per le azioni compiute durante un corteo in solidarietà di Alfredo Cospito che si è tenuto in centro a Bologna nel 2023. L’udienza preliminare di venerdì mattina nel Tribunale di Bologna si è chiusa con il proscioglimento di tutti e sedici le persone. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Vetrine spaccate e danni durante il corteo per Cospito, 16 anarchici davanti al giudiceDurante la manifestazione del gennaio 2023 contro il "carcere duro", gli attivisti danneggiarono tre banche in via Riva di Reno. Scontri e danni durante il corteo pro Cospito, 28 anarchici a processo per devastazioneA distanza di tre anni dai disordini e la protesta ventotto anarchici andranno a processo per le violenze scoppiate durante il corteo del 4 marzo...