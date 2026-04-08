Cospito ammesso come testimone al processo contro sei anarchici

Alfredo Cospito, detenuto nel regime di 41-bis in un carcere sardo, è stato ammesso come testimone nel processo a carico di sei attivisti anarchici nel tribunale di Bologna. Cospito, riconosciuto come ideologo della Federazione Anarchica Informale, potrebbe quindi essere ascoltato nel procedimento giudiziario in corso. La sua presenza come testimone rappresenta un elemento di novità nel procedimento legale.

Alfredo Cospito, l’ideologo della Federazione Anarchica Informale, attualmente detenuto al regime di 41-bis nel carcere di Sassari, potrebbe comparire come testimone nel processo bolognese a carico di sei attivisti anarchici. Lo ha stabilito la giudice del Tribunale di Bologna, Nicolina Polifroni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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