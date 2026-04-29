Olio lucano | la sfida di Oprol tra certificazioni e nuovi consumatori

Un'azienda si impegna a tutelare l'olio lucano attraverso il percorso delle certificazioni DOP e IGP, con l'obiettivo di preservare le caratteristiche tradizionali del prodotto. La strategia prevede l'adozione di certificazioni ufficiali come strumento di tutela e valorizzazione, in risposta alle nuove richieste dei consumatori e alle sfide del mercato. Un rappresentante dell'azienda ha illustrato le iniziative intraprese per rafforzare la qualità e la riconoscibilità dell'olio lucano.

? Cosa sapere Paolo Colonna presenta la strategia Oprol per proteggere l'olio lucano tramite certificazioni DOP e IGP.. Il piano punta a contrastare la svalutazione del prodotto attraverso l'educazione dei consumatori.. Il Presidente di Oprol, Paolo Colonna, ha tracciato oggi le linee guida per salvaguardare il valore dell’olio lucano attraverso il rafforzamento delle certificazioni DOP e IGP e un piano di educazione per i consumatori. In un mercato globale che spesso premia l’anonimato dei prodotti a discapito dell’eccellenza, l’Organizzazione Produttori Olivicoli Lucani ha ribadito la propria strategia per proteggere il lavoro degli agricoltori della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olio lucano: la sfida di Oprol tra certificazioni e nuovi consumatori Notizie correlate Energia, la rivoluzione delle reti: tra clima e nuovi consumatoriA Milano, durante il panel intitolato I Cercatori di futuro, i protagonisti della transizione energetica hanno tracciato la rotta per trasformare la... PD Lucano: la sfida per il rinnovamento parte dai territori? Cosa sapere Il PD lucano riunisce amministratori a Bernalda per avviare il rinnovamento tra aprile e giugno. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Basilicata al centro dell’olivicoltura | sfida tecnica a Rapolla. A Sol Expo la sfida dell'olio sostenibile, asset strategico made in ItalyLa sostenibilità può essere un asset strategico per il mercato dell'olio made in Italy, ma bisogna trovare la giusta chiave formativa e informativa per colmare la distanza tra un consumatore con una ... ansa.it L’olio di palma è buono e fa bene. La sfida degli esperti un po’ partigianiL’Olio di palma è buono e fa bene. Lo sostengono, carte e dati scientifici alla mano, il Presidente dell’Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile, Giuseppe Allocca, Carlo Alberto Pratesi ... affaritaliani.it