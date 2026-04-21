Energia la rivoluzione delle reti | tra clima e nuovi consumatori

Durante un evento a Milano dedicato alla transizione energetica, esperti e rappresentanti del settore hanno discusso delle sfide e delle opportunità legate alla trasformazione delle reti energetiche. Nel corso del panel intitolato I Cercatori di futuro, sono stati esaminati i cambiamenti necessari per adeguare le infrastrutture alle nuove esigenze di consumo e alle politiche climatiche, evidenziando come questa evoluzione possa influenzare la competitività delle aziende e la gestione delle risorse.

A Milano, durante il panel intitolato I Cercatori di futuro, i protagonisti della transizione energetica hanno tracciato la rotta per trasformare la gestione delle risorse in una leva di competitività strategica. Al centro del confronto, tra Hoara Borselli, Raffaele De Marco, Lorenzo Giussani e Riccardo Toto, emerge come l’innovazione tecnologica stia passando dalla semplice ricerca di velocità a una cultura strutturata di efficienza e risparmio, capace di ridefinire le reti distributive e il rapporto tra cittadini e infrastrutture. La metamorfosi delle reti elettriche tra flussi bidirezionali e stress climatico. Il paradigma della distribuzione energetica sta subendo una mutazione profonda, superando il vecchio modello basato su flussi unidirezionali e potenze costanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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