PD Lucano | la sfida per il rinnovamento parte dai territori

Il Partito Democratico della regione ha convocato un incontro a Bernalda con amministratori locali. L'obiettivo è avviare un processo di rinnovamento che coinvolgerà i territori tra aprile e giugno. La riunione si concentra sulla definizione delle strategie e sui passi da compiere per rafforzare la presenza e le attività del partito nel territorio. Sono stati programmati incontri e consultazioni con i rappresentanti locali.

? Cosa sapere Il PD lucano riunisce amministratori a Bernalda per avviare il rinnovamento tra aprile e giugno.. Il percorso congressuale mira a superare la gestione commissariale del senatore Manca nei territori.. Lunedì 27 aprile, nella sala Incontro di Bernalda, amministratori e iscritti del Partito Democratico lucano si sono riuniti per definire le basi di una nuova alternativa politica alla destra, puntando sul rilancio dei territori. Il dibattito, incentrato sul tema della ricostruzione partitica attraverso il radicamento nelle comunità locali, ha la partecipazione attiva di militanti e dirigenti che intendono trasformare la fase attuale in un’occasione di rigenerazione democratica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PD Lucano: la sfida per il rinnovamento parte dai territori Notizie correlate La competitività europea parte dai territoriNel pieno del dibattito politico tra i 27 leader dell'Ue e del lavoro legislativo della Commissione per spingere la competitività economica e... Voices from Migrations a Soriano Calabro: l’Europa dell’inclusione parte dai territoriSi è svolto presso il Parco Archeologico Architettonico di San Domenico di Soriano Calabro l’evento di disseminazione del progetto europeo “VOICES... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: L'ex governatore lucano Vito De Filippo (Pd) candidato a sindaco di Sant'Arcangelo | Basilicata; Basilicata al centro dell’olivicoltura | sfida tecnica a Rapolla; Sant’Arcangelo | De Filippo sfida alle amministrative con i Radicali. Tonio Boccia, al Pd lucano serve immediatamente un segretarioNel centrosinistra lucano occorrono partiti funzionanti per perseguire e realizzare un disegno vincente e, allo stato delle cose in Basilicata, occorre che il Pd che abbia immediatamente una direzion ... ansa.it Mimmo Lucano: rimosso da sindaco, ma il reato non c’è l’Unità x.com LaC News24. . Dai nodi della sanità alla decadenza del sindaco Lucano: questo e molto altro nelle Breaking news delle ore 19.00 - facebook.com facebook