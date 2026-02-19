Conegliano piange la scomparsa di Giuliana Zanussi, morta improvvisamente per un malore mentre si stava riprendendo dall’influenza. La donna, nota in città per il suo impegno nel volontariato, aveva appena iniziato a sentirsi meglio dopo settimane di attesa. La sua morte ha colpito molti, che la ricordano come una persona gentile e disponibile. La comunità si stringe ora attorno alla famiglia, lasciando un vuoto difficile da colmare. La scomparsa di Giuliana ha lasciato un senso di vuoto tra amici e conoscenti.

Chi era Giuliana Zanussi e come ha segnato la sua comunità a Conegliano?. Conegliano è sotto choc per la scomparsa improvvisa di Giuliana Zanussi, stroncata da un malore mentre si stava riprendendo da una banale influenza. La donna, 60 anni, lascia un vuoto enorme tra parenti, amici e conoscenti che la ricordano come una persona solare, generosa e dal carattere forte. In particolare, la sorella Linda e la madre Rina stanno affrontando un dolore che sembra impossibile da colmare. «Ora la priorità è la salute di mia mamma», ha commentato commossa Linda, mentre il pensiero corre all’ultima conversazione con Giuliana, che pochi giorni fa sembrava in ripresa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Conegliano piange Giuliana Zanussi: l’influenza, la ripresa e l’improvvisa scomparsa

La scomparsa della prof. Giuliana SassiLa professoressa Giuliana Sassi è morta.

Scomparsa Improvvisa di un Ristoratore e Imprenditore LocaleLa scomparsa improvvisa di un ristoratore e imprenditore locale, conosciuto per aver gestito il rinomato locale “Don Flavio” sul lungomare di Martinsicuro, ha suscitato grande sconcerto nella comunità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.