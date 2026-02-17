Porto Torres in lutto per l’improvvisa scomparsa di una giovane mamma

Maria Arca Sedda è morta improvvisamente a Porto Torres a causa di un grave malore mentre era in casa con i suoi figli. La giovane mamma aveva solo 32 anni e lascia due bambini piccoli, che ora si trovano senza madre. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sconvolta da questa perdita improvvisa.

Porto Torres in lutto per la scomparsa di Maria Arca Sedda. Porto Torres piange la prematura scomparsa di Maria Arca Sedda, figura nota e stimata nella comunità turritana. La sessantenne è deceduta improvvisamente, lasciando nel dolore il marito e i due figli. I funerali si terranno domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 15:00 presso la chiesa del Cristo Risorto. Una perdita improvvisa scuote la comunità. La notizia della scomparsa di Maria Arca Sedda ha gettato nello sconforto Porto Torres, comune della provincia di Sassari, in Sardegna. La sua dipartita, giunta inaspettata, ha lasciato un vuoto profondo tra coloro che l’hanno conosciuta per la sua umanità e il suo impegno nella vita comunitaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

Lutto a Casina: improvvisa scomparsa di Martina Bianchi, giovane donna stroncata a 31 anni.Casina piange la giovane Martina Bianchi, morta a soli 31 anni.

Scomparsa di una commerciante a Porto Torres: indagano i carabinieri sulle circostanze del decessoQuesta mattina, i carabinieri di Porto Torres stanno indagando sulla scomparsa improvvisa di Giannina Cau, una commerciante molto conosciuta in città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.