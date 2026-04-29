Ok del Senato al Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla

Il Senato ha approvato all’unanimità una legge dedicata al Giorno del Ricordo, commemorando le vittime della strage di Gorla, avvenuta durante la Seconda guerra mondiale. La giornata sarà dedicata alla memoria dei civili, in particolare dei bambini, che persero la vita in quegli eventi. La legge prevede che questa ricorrenza sia ricordata ogni anno in tutto il territorio nazionale.

“Le istituzioni rendono finalmente il giusto tributo a una ferita profonda della nostra storia”. A dirlo è Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati e prima firmataria della legge che istituisce il Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre che è stata approvata oggi in Senato. Proprio a Palazzo Madama, il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto, dopo aver ringraziato la Sottosegretaria Paola Frassinetti per il sostegno al provvedimento, ha detto: “Ricordare i Piccoli Martiri di Gorla...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ok del Senato al Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla Notizie correlate 20 ottobre diventerà il “Giorno del ricordo” per i martiri di Gorla e le vittime infantili di tutte le guerre. Cosa devono fare le scuole. DDL al SenatoDopo l'approvazione alla Camera, è stata assegnata alla 1° commissione affari costituzionali la proposta di legge per l’istituzione del giorno del... Senato: il 20 ottobre sarà il giorno per i piccoli martiri di Gorla? Cosa sapere Il Senato istituisce il 20 ottobre come Giorno del ricordo per i martiri di Gorla. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ok definitivo del Senato al decreto Niscemi, è legge; Dl Sicurezza, ok definitivo della Camera. Cdm approva decreto correttivo sui rimpatri; Fiducia al decreto fantasma; Ok definitivo del Senato al decreto Niscemi, è legge. Ok del Senato al Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di GorlaPassa a Palazzo Madama la legge che istituisce il Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre ... ilgiornale.it Riforma del Senato, tensione poi ok al testo del governoIl governo incassa l’adozione del proprio d.d.l. come testo base per le riforme in Commissione affari costituzionali del governo, e per di più con i voti di Forza Italia e della Lega, cosa che spinge ... diritto.it Il Senato questa mattina ha approvato all’unanimità e in via definitiva il disegno di legge che istituisce il Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre. Con la legge, il 20 ottobre di ogni anno sarà ricordata la - facebook.com facebook Nel giorno del suo 56° compleanno il Cholo #Simeone si prepara ad affrontare l'andata del match Champions League di domani contro l'Arsenal Un uomo con una filosofia calcistica forte, ben distinta, il cui concetto chiave ruota tutto attorno ad una parola: x.com