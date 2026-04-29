La Regione ha stanziato 150 mila euro per il rifacimento del ponticino in zona Rigutino. La notizia viene comunicata attraverso un comunicato ufficiale, che specifica i fondi assegnati e le modalità di intervento previste. La somma rappresenta un intervento concreto per la riqualificazione dell’area, come indicato nei documenti ufficiali resi pubblici. La notizia si basa quindi su fonti ufficiali e su dati documentali.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Regione Toscana AREZZO – O gente, stavolta par che si muova qualcosa davvero! Dalla Regione Toscana arrivano 150mila euro belli pronti per rifà ’l ponte pedonale sul rio a Rigutino, giù in fondo alla frazione che da anni aspettava sto benedetto intervento. La decisione l’ha portata in Giunta l’assessore Filippo Boni, e insieme al presidente Eugenio Giani hanno detto chiaro e tondo: “Questo ponte si rifà, e lo paghiamo tutto noi”. E meno male, verrebbe da dire! Il ponticino, che prima c’era ma poi l’alluvione del 2019 se l’è portato via come nulla fosse, tornerà nuovo di pacca: roba moderna, sicura, fatta apposta per chi va a piedi, in bici o semplicemente vuole passà senza fare il giro dell’oca.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh, finalmente si rifà ’l ponticino! Dalla Regione 150mila euro per Rigutino

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