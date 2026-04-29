Oggi in tv torna ‘Mare Fuori’ cast e trama dei primi due episodi della sesta stagione

(Adnkronos) – Stasera torna su Rai 2 'Mare Fuori'. Dopo una serie di rinvii, è arrivato il momento: oggi, in prima serata, debutta la sesta stagione della serie (già disponibile su RaiPlay) co-prodotta da Rai Fiction e Picomedia. Protagonisti i giovani detenuti dell'Ipm di Napoli che cercano di trovare la loro strada tra le sfide e le ombre della reclusione e la luce del mondo esterno. La serie nasce da un’idea di Cristiana Farina, che insieme a Maurizio Careddu firma anche il soggetto originale. Alla regia si alternano Beniamino Catena e Francesca Amitrano, che dirigono Carmine Recano (Massimo O'Comandante), Lucrezia...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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«Arrivo qui con grandi aspettative sulle spalle e un passato familiare che non riesco a lasciarmi alle spalle. » È così che Stefano Stazi, interpretato da Romano Reggiani, entra in scena nella sesta stagione di "Mare fuori". Il suo approccio alla direzione dell’IPM - facebook.com facebook