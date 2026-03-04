Mare Fuori 6 | le trame dei primi 6 episodi da oggi su RaiPlay

Da oggi, 4 marzo, i primi sei episodi di Mare Fuori 6 sono disponibili su RaiPlay. I nuovi episodi riprendono con la tensione alta dopo la sparatoria che ha coinvolto Rosa e Tommaso. La serie continua a svelare le vicende dei personaggi, con eventi che si sviluppano rapidamente e scene che si susseguono senza sosta. La narrazione si concentra sui protagonisti e sui loro rapporti.

La nuova stagione approderà poi in prima serata su Rai 2, anche se la data ufficiale di messa in onda non è stata ancora comunicata. Mare Fuori Dove eravamo rimasti Gli ultimi episodi della scorsa stagione hanno lasciato il pubblico in sospeso, tra trame ancora aperte e destini incerti: Carmela, pronta a inseguire il sogno di Edoardo e a conquistare il titolo di "regina" di Napoli; Dobermann, sprofondato nel tunnel della droga; il rapporto

