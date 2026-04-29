Mare Fuori 6 torna su Rai 2 | cast trama e novità della serie cult

Da oggi, “Mare Fuori 6” torna in onda su Rai 2 dopo l’anteprima su RaiPlay. La serie, molto seguita, riprende con nuovi episodi che vedranno il ritorno del cast e nuove trame. La messa in onda in chiaro permette a un pubblico più ampio di seguire le vicende ambientate in un contesto carcerario minorile. La programmazione segna un nuovo capitolo per la produzione televisiva.

Tutto pronto per il ritorno di “ Mare Fuori 6 ” in chiaro su Rai2. Dopo l’anteprima in streaming sulla piattaforma di RaiPlay, i nuovi episodi della serie cult approdano sul piccolo schermo per la gioia di milioni di fan. Scopriamo il cast, le novità e le anticipazioni della sesta stagione! Mare Fuori 6 in chiaro su Rai2: la trama della sesta stagione. Ci siamo: da stasera, mercoledì 29 aprile 2026, dalle ore 21.20 appuntamento in chiaro su Rai2 con la messa in onda della sesta stagione di “ Mare Fuori 6 “. Dopo l’anteprima streaming sulla piattaforma di RaiPlay, gli episodi della stagione cult di Rai Fiction, co-prodotta con Picomedia e prodotta da Roberto Sessa, arriva in chiaro su Rai2.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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