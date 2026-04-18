olimpiadi tempo di bilanci fra enti e territorio una sinergia vincente

Le Olimpiadi invernali si sono svolte dal 6 al 22 febbraio nella regione della Valtellina, attirando attenzione da tutto il mondo. Durante questo periodo, si sono verificati diversi interventi tra enti locali e organizzatori per garantire lo svolgimento dell’evento. L’attenzione si è concentrata sulla collaborazione tra le autorità e il territorio per gestire le diverse fasi della manifestazione. La conclusione dell’evento ha portato a un bilancio delle attività e delle iniziative realizzate.

Olimpiadi: una sinergia vincente tra enti e territorio. Il mondo, dal 6 al 22 febbraio, ha fatto tappa in Valtellina. Esame di notevole portata quello affrontato dalla provincia di Sondrio nel periodo dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, una kermesse che ha visto coinvolte direttamente Bormio e Livigno, sedi di gare, e indirettamente tutta la Valtellina. Uno dei pilastri su cui poggiava la complessa macchina organizzativa era l’accommodation, quindi gli alloggi a disposizione della grande famiglia a cinque cerchi. Nell’area di Livigno sono state 1100 le camere d’albergo messe a disposizione degli organizzatori dell’evento mondiale, circa 2000 nel cluster di Bormio che comprendeva tutta la Valtellina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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