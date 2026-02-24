Genusshaus Mount Becher | il laboratorio del gusto dell’hotel Gassenhof 4*S tra autoproduzione territorio ed esperienza in Val Ridanna

Il Genusshaus Mount Becher nasce dalla passione di Manfred Volgger, che ha avviato la produzione artigianale di distillati per valorizzare il territorio della Val Ridanna. La nuova struttura, situata a pochi minuti dall’hotel Gassenhof, si inserisce come un laboratorio del gusto in cui si combinano autoproduzione e tradizione locale. La scelta di un design contemporaneo riflette l’evoluzione di un percorso iniziato più di dieci anni fa. La struttura apre le sue porte per offrire un’esperienza autentica ai visitatori.

RIDANNA (BZ) – A pochi minuti dall’hotel Gassenhof, la nuova struttura dal design contemporaneo rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso iniziato oltre dieci anni fa, quando Manfred Volgger ha avviato la produzione artigianale di distillati destinata a diventare uno degli elementi identitari della struttura. Nel tempo, quella ricerca ha consolidato una filosofia fondata su autoproduzione, qualità delle materie prime e lavorazioni interne, trasformando una passione in un vero linguaggio espressivo. Oggi quella visione prende forma in un luogo accessibile agli ospiti, dove le lavorazioni possono essere osservate e comprese durante il soggiorno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

