Oggi a Madrid il tennista italiano gioca contro il giovane avversario locale Rafael Jódar. La sfida si svolge sul campo della città spagnola, con il pubblico presente per seguire l'incontro. GQ Italia segnala che tutti i prodotti mostrati nelle sue pubblicazioni vengono scelti in modo indipendente dai redattori, ma acquistando tramite i link affiliati si sostiene Condé Nast.

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© Gqitalia.it - Oggi a Madrid Sinner affronta il giovanissimo Rafael Jódar, padrone di casa

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