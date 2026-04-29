Oggi a Bari l’esame sui vetrini istologici delle due donne morte avvelenate in Molise Inchiesta per duplice omicidio

Oggi nel policlinico di Bari si svolge l’esame dei vetrini istologici dell’autopsia relative a una donna e a sua figlia decedute in Molise. Le due persone sono state trovate morte per avvelenamento e l’inchiesta è aperta per duplice omicidio. L’indagine si concentra sui risultati delle analisi anatomopatologiche, che potrebbero fornire dettagli sulle cause dei decessi. La procura ha disposto l’autopsia sui corpi delle vittime.

Oggi nel policlinico di Bari l’esame dei vetrini istologici dell’autopsia riguardanti madre e figlia di Pietracatella. Morte avvelenate nel periodo di Natale. La dottoressa molisana incaricata dell’autopsia ha chiesto e ottenuto trenta giorni di proroga per comunicare le conclusioni, data la complessità del caso. La procura di Campobasso ha aperto un’inchiesta per ipotesi di duplice omicidio, cosa che lascia escludere una valutazione di accadimento accidentale per quanto letale. Secondo ipotesi, la ricìna, proteina tossica che praticamente non lascia scampo ed è ricavata dal rìcino, sarebbe stata assunta dalle due donne più di una volta. Ma chi ne sarebbe stato responsabile? Oggi è anche il giorno della verifica del telefono della figlia e sorella delle donne decedute.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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