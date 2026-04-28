Domani a Bari si svolgerà l’esame dei vetrini istologici nel laboratorio del policlinico, un passaggio chiave nell’indagine sulla morte di madre e figlia avvenuta a Pietracatella. Le due donne sono decedute lo scorso Natale a causa di un avvelenamento da ricina. Un mese di tempo in più è stato concesso per la presentazione delle relazioni relative alle autopsie.

Domani a Bari è previsto, nel laboratorio del policlinico, l’esame dei vetrini istologici. Un momento fondamentale nell’inchiesta complicatissima sulla morte di madre e figlia a Pietracatella, in Molise, morte avvelenate da ricina nello scorso periodo natalizio. La dottoressa incaricata delle autopsie sui due corpi ha chiesto e ottenuto una proroga di trenta giorni per il deposito delle relazioni finali sugli esami medici, data la complessità del caso. Da analisi del centro antiveleni di Pavia ha confermato la presenza di ricinam una proteina letale, nei campioni ematici delle due donne. Non è escluso che fosse stata assunta più di una volta. La procura di Campobasso ha aperto un’inchiesta per ipotesi di duplice omicidio.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Madre e figlia avvelenate da ricina: domani a Bari l’analisi dei vetrini istologici Un mese di proroga per depositare le relazioni sulle autopsie

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