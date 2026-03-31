Dopo una cena in famiglia, due donne sono decedute all'ospedale di Campobasso. Si tratta di una madre di 50 anni e di sua figlia di 15. Le due vittime sono state avvelenate, e l’autorità giudiziaria ha aperto un’indagine per duplice omicidio. Le autorità stanno esaminando le cause del decesso e le circostanze legate all’evento.

Antonella Di Jelsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15, madre e figlia molisane morte subito dopo Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso, furono avvelenate. È questo, come riporta l'agenzia Ansa, il sospetto degli investigatori, che indagano contro ignoti per duplice omicidio premeditato. Mamma e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Mamma e figlia morte dopo la cena in famiglia, scatta l'indagine per duplice omicidio: "Furono avvelenate"

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