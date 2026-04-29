Oggi a Bari l’esame sui vetrini istologici delle due donne morte avvelenate in Molise Inchiesta per duplice omicidio Ieri nel capoluogo pugliese esaminati i cuori del piccolo Domenico

A Bari si è svolto oggi l’esame dei vetrini istologici relativi alle due donne decedute in Molise, nell’ambito di un’indagine per duplice omicidio. Ieri nel capoluogo pugliese sono stati analizzati i cuori del piccolo deceduto. L’appuntamento di oggi alle 15,30 si è tenuto nel policlinico, dove sono stati esaminati i campioni prelevati dall’autopsia di madre e figlia di Pietracatella.

Oggi alle 15,30 nel policlinico di Bari l’esame dei vetrini istologici dell’autopsia riguardanti madre e figlia di Pietracatella. Morte avvelenate nel periodo di Natale. La dottoressa molisana incaricata dell’autopsia ha chiesto e ottenuto trenta giorni di proroga per comunicare le conclusioni, data la complessità del caso. La procura di Campobasso ha aperto un’inchiesta per ipotesi di duplice omicidio, cosa che lascia escludere una valutazione di accadimento accidentale per quanto letale. Secondo ipotesi, la ricìna, proteina tossica che praticamente non lascia scampo ed è ricavata dal rìcino, sarebbe stata assunta dalle due donne più di una volta.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Oggi a Bari l’esame sui vetrini istologici delle due donne morte avvelenate in Molise Inchiesta per duplice omicidio. Ieri nel capoluogo pugliese esaminati i cuori del piccolo Domenico Notizie correlate Oggi a Bari l’esame sui vetrini istologici delle due donne morte avvelenate in Molise Inchiesta per duplice omicidioOggi nel policlinico di Bari l’esame dei vetrini istologici dell’autopsia riguardanti madre e figlia di Pietracatella. Morte del piccolo Domenico dopo trapianto al Monaldi, ad aprile l’analisi sui due cuori. Si farà a BariProseguono le indagini sul decesso del bimbo dopo il trapianto di cuore al Monaldi. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Settimana decisiva, potrebbero essere risentiti testimoni chiave; Madre e figlia morte a Campobasso, tutto quello che sappiamo: dalla ricina ai nuovi accertamenti; Morte avvelenate, oggi accertamenti sul telefono di Alice Di Vita; Caso ricina a Campobasso: acquisito il telefono dell'altra figlia, attesa per gli esami. Oggi a Bari l’esame sui vetrini istologici delle due donne morte avvelenate in Molise Inchiesta per duplice omicidioOggi nel policlinico di Bari l’esame dei vetrini istologici dell’autopsia riguardanti madre e figlia di Pietracatella. Morte avvelenate nel periodo di Natale. La dottoressa molisana incaricata dell’au ... noinotizie.it Luciano D'Alfonso. . La visita della commissione d'inchiesta sul rischio idrogeologico in Molise. L'obiettivo è cambiare il paradigma lavorando sulla prevenzione. Si può fare attraverso una norma quadro - facebook.com facebook Gli sviluppi dell'inchiesta in Molise per la morte di mamma e figlia, avvelenate con la ricina. Sequestrato il cellulare dell'altra figlia. Saranno analizzate le chat con i familiari x.com