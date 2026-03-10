Morte del piccolo Domenico dopo trapianto al Monaldi ad aprile l'analisi sui due cuori Si farà a Bari

Il 28 aprile sono stati programmati a Bari gli accertamenti tecnici sui due cuori coinvolti nel caso del bambino deceduto dopo un trapianto al Monaldi. Le indagini continuano per chiarire le cause del decesso di Domenico, che aveva subito l’intervento di sostituzione cardiaca. Al momento non sono state fornite altre informazioni ufficiali sui dettagli dell’indagine.