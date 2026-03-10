Morte del piccolo Domenico dopo trapianto al Monaldi ad aprile l'analisi sui due cuori Si farà a Bari
Il 28 aprile sono stati programmati a Bari gli accertamenti tecnici sui due cuori coinvolti nel caso del bambino deceduto dopo un trapianto al Monaldi. Le indagini continuano per chiarire le cause del decesso di Domenico, che aveva subito l’intervento di sostituzione cardiaca. Al momento non sono state fornite altre informazioni ufficiali sui dettagli dell’indagine.
La morte del piccolo Domenico: il Nas continua ad ascoltare sanitari tra Napoli e BolzanoIl 28 aprile è in programma un passaggio fondamentale nella procedura dell’incidente probatorio: periti del tribunale e consulenti di parte si riuniranno a Bari per una serie di accertamenti sul cuore ... altoadige.it
Morte del piccolo Domenico Caliendo, continuano le indagini: a Bari i controlli sui due cuori espiantatiIl prossimo 28 aprile i periti del tribunale e i consulenti degli indagati prenderanno parte a una serie di accertamenti sul cuore malandato del bimbo e quello espiantato a Bolzano finiti entrambi sot ... lagazzettadelmezzogiorno.it
